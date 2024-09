A importante tarefa do departamento jurídico do Grêmio

O departamento jurídico do Grêmio tem uma tarefa muito importante para a semana. Com a punição de Renato Portaluppi por quatro jogos, pelas confusões ocorridas na partida com o Bahia, na Fonte Nova, no primeiro turno do Brasileirão, os advogados do clube terão que buscar um efeito suspensivo no STJD para que o treinador fique à beira do campo contra o Bragantino.



Na ocasião, Renato retirou todo o banco de reservas antes do término da partida e fez duras críticas na entrevista pós-jogo. A tendência é que o pedido seja aceito, e a pena pode ser revista.