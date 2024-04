O Inter vai estrear no Brasileirão sem Alan Patrick e Enner Valencia neste sábado (13), em Porto Alegre. O Colorado perde muito em qualidade na armação de jogadas e na força ofensiva. Aposto em um duelo contra o Bahia com muitas dificuldades. A equipe de Rogério Ceni, apesar da perda do estadual, tem qualidade. Cito apenas Everton Ribeiro e Cauly.