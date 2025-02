O time titular que está pintando no Grêmio

Cuéllar desembarcou para ser o parceiro de Villasanti no meio-campo. Vai ganhando rodagem.

Quando tem entrado nos jogos, o belga Amuzu traz velocidade pelo lado esquerdo de ataque. Tem sido uma ótima alternativa no segundo tempo. Pode ganhar terreno na briga por um lugar. Aravena esta lesionado .

Entre todos os reforços da janela, com absoluta certeza, Quinteros não pode pensar em abrir mão de Cristian Olivera . Titular absoluto!

O uruguaio tomou conta da posição que era ocupada por Pavon antes da lesão muscular . Já marcou dois gols e passa a ser uma peça fundamental do ataque gremista.

Começa a se criar uma parceria com Braithwaite. Na nova fotografia do Grêmio, o atacante tem lugar cativo . Ganhando mais ritmo de jogo, poderá entregar mais.

