As carências que o Inter corre para suprir

É consenso no Beira-Rio que é necessário trazer uma opção para ser titular da posição. Importante ressaltar que Aguirre até melhorou de desempenho no jogo de ida contra o Caxias.

Ainda há a possibilidade de tentar um zagueiro, apesar da afirmação de Victor Gabriel nos últimos jogos, e um meia para ser opção, quando Alan Patrick estiver fora de combate. Não há no elenco um jogador com as mesmas características do camisa 10. Igor Gomes, que está no Atlético-MG, seria uma boa pedida.