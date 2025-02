A dúvida que Quinteros tem para escalar o Grêmio

Pavon (D) pode voltar a ser relacionado no time do Grêmio.

Gustavo Quinteros terá uma escolha importante para escalar o time do Grêmio na partida de volta contra o Juventude na semi do Gauchão. O treinador tem três jogadores para duas posições. A certeza é que Monsalve não pode ficar fora da equipe. O colombiano tem produzido o suficiente em campo para ganhar um lugar.



Por mais que tenha jogado pouco na partida de ida, Cristaldo ainda deve ser mantido. Com isso, Amuzu, sem condições de atuar os 90 minutos, pode ficar como opção no banco de reservas.