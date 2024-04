Após mais uma decepção com o empate sem gols com o Real Tomayapo, o Inter tem a estreia do Campeonato Brasileiro como próximo objetivo. O adversário da estreia vive situação semelhante. O Bahia, comandado por Rogério Ceni, chega pressionado para o início do Brasileirão. Os dois times se enfrentarão no sábado (13), 18h30min, no Beira-Rio.