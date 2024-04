Grêmio e Juventude precisam da vitória para ficar com o título do Gauchão nos 90 minutos deste sábado (6), na Arena. Por isso, projeto um jogo menos truncado do que o da ida. Em casa, a iniciativa deve ser do Tricolor, apoiado pela torcida. Lamento a liberação por parte da Brigada Militar de apenas 2 mil ingressos para a galera do Ju.