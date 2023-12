O Grêmio quer a permanência do centroavante André Henrique para a próxima temporada para ser uma opção para o time do técnico Renato Portaluppi, que também não renovou contrato ainda. Vindo do Hercílio Luz, de Santa Catarina, o guri demonstrou potencial nas poucas oportunidades que teve com a camisa gremista. Marcou três gols em 25 jogos.