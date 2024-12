Os primeiros movimentos da montagem do elenco do Inter para 2025

Wesley talvez seja o primeiro . O Krasnodar, da Rússia, já fez a primeira abordagem . A oferta seria de 10 milhões de euros, sendo 50% do valor do Inter.

O Inter tentará fazer caixa e equilibrar as contas. Depois de fazer a maior janela dos últimos anos, o planejamento estabelecido pela gestão lá no começo do ano passado aponta para reposições. Os investimentos pesados foram feitos no começo dela. Para 2025, em vez de dinheiro mais grosso, usará muito critério, pesquisa e ciência de dados para se reforçar.