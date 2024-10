O debate sobre SAF não pode ser simplificado à venda ou não do futebol do clube

O debate sobre SAF começou a pipocar no ambiente da dupla Gre-Nal com um pouco mais de frequência. Mas há uma armadilha aqui. Não se trata de discutir a transformação em SAF ou não, mas, sim, de meios capazes de resgatar os clubes do endividamento profundo que os imobiliza. A SAF é apenas um dos caminhos.