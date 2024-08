O Brasileirão mostra que o debate vai muito além do "virar SAF ou não"

O Botafogo, outra vez, lidera o Brasileirão. O Fortaleza está em seu encalço e, com um jogo a menos, entra na rodada como líder por aproveitamento. Em sexto, o Cruzeiro, que acelera após ser reorganizado por Ronaldo e revigorado pelo novo dona da sua SAF. Logo atrás vem o Bahia, que neste sábado (17) encara o inverno em Caxias do Sul para enfrentar o Grêmio. O Bahia, não, o Bahia City, cuja temporada de 2024 já mostra a força da mão do City Group e se apresenta como inquilino da parte alta da tabela. São novos tempos, de uma nova dança no Brasileirão, com novos protagonistas.