Savinho é o nome para ocupar o lugar de Vinicius Junior. Jogará como extrema pela esquerda, mesmo lugar em que virou a revelação da La Liga pela sensação da temporada, o Girona. Assisti ao jogo do Girona contra o Barcelona, no Estádio Olímpico, no alto do Montjuic. Podem apostar, ele é outro jogador, bem diferente do guri ainda acanhado da partida contra o Paraguai.