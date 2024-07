O desafio de Mano no Fluminense, começando pelo jogo contra o Inter

O Fluminense chegou ao topo apostando em uma filosofia de futebol e mostrou que é possível vencer pensando fora do lugar comum. Mas a ameaça de rebaixamento fez o clube dar uma guinada. Mudou tudo, de técnico, perfil e, principalmente filosofia de jogo. Não há aqui juízo de valor sobre quem é melhor entre Mano Menezes e Fernando Diniz. Só a constatação de que pensam futebol de maneira totalmente diferente. Um pensa no jogo pela bola, o outro, pelo espaço no campo.