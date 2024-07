"Número mágico" para escapar do rebaixamento deverá ser menor que 45 pontos

O Brasileirão do Flamengo, do Botafogo e do Palmeiras, já na casa dos 30 pontos, repercute no Brasileirão de quem, no caso do Grêmio, luta para escapar da sombra do rebaixamento. O alto percentual dos líderes faz com que, neste momento, o número mágico para ficar fora do Z-4 seja 42 pontos. Seria possível até mesmo com 41, mas nesses casos, o melhor é não flertar com perigo.