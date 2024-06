Abstraia Vladimir Putin desta história. Até porque a Fifa também é pouco seletiva com as parcerias que faz neste negócio bilionário que é a Copa. Mas, em 2018, o Mundial descortinou para nós a Rússia e sua histórias de séculos. É um país a ser entendido e desvendado. Entre todos que foram cobrir àquela Copa, sempre digo que o dono da maior cobertura foi o meu amigo Renato de Alexandrino, companheiro dos tempos de Famecos/PUCRS, do começo da carreira na RBS e há 20 anos na redação do O Globo.