Há alguns dias chegou ao Grêmio Jemerson, de 31 anos. Nesta quinta-feira (29), Rodrigo Caio, 30, desembarcou no aeroporto improvisado no Park Shopping, em Canoas; se os exames a serem realizados em Porto Alegre derem resultados positivos, ele assinará um contrato de produtividade com o Tricolor. Assim, sem alarde, o clube começa o processo sucessório de uma dupla histórica.