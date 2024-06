A invasão gremista em Curitiba, a goleada de 4 a 0 e a volta ao futebol com confiança são as partes mais visíveis da quarta-feira (29) mágica do Grêmio. Mas a lista de boas novas para Renato prossegue. A retomada mostrou um Marchesín mais seguro, com defesa de handebol diante de um boliviano, Diego Costa em ótimo nível, os laterais João Pedro e Reinaldo equilibrados, Pepê controlando o meio.