Esqueçam-se de futebol de qualidade, com intensidade lá em cima, times jogando com força máxima. Espetáculo? Até 1º de junho, Grêmio e Inter jogarão no modo sobrevivência. Vão entregar o que for possível. E colocar em campo os que não estiverem menos esgotados. Como no futebol brasileiro o único elemento intenso é o calendário, preparem-se para fortes emoções.