Após se reunir com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, terá uma bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na véspera do início da reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), marcada para amanhã (18) e terça-feira (19), no Rio de Janeiro. Macron foi até o país vizinho para tentar "conectar" Milei às prioridades do G20.