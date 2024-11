Jannik Sinner não deu chances a Taylor Fritz, neste domingo, e mostrou mais uma vez por que ocupa o topo do tênis mundial. Diante da sua torcida, em Turim, na Itália, o jovem de 23 anos derrotou o norte-americano por 2 sets 0, com duplo 6/4, e conquistou o título do ATP Finals pela primeira vez na carreira.