O Athletico-PR desembarcou em Porto Alegre nesta terça-feira (16) e vai visitar uma Arena do Grêmio, na quarta (17), com ares devastadores pelos recentes resultados do Tricolor. E a confiança do clube treinado por Cuca está em alta. Nos últimos quatro jogos, foram 17 gols e apenas um sofrido. Tudo bem, os adversários estão longe de serem assustadores: Sportivo Ameliano-PAR (4 a 1) pela Copa Sul-Americana, Maringá (3 a 0) na final do campeonato estadual, Rayo Zuliano-VEN (6 a 0) também pela competição continental, e Cuiabá (4 a 0) na estreia do Brasileirão.