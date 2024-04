Renato preservou todos os titulares da altitude de La Paz. Roger passou a semana afiando seu time para transpirar e marcar em cada centímetro de campo. O cenário da Arena projeta comportamentos distintos daqueles apresentados no Alfredo Jaconi. Ali, fizeram um jogo truncado, com 42 faltas e pouco futebol. A partida de volta da final do Gauchão exigirá mais bola, menos faltas e movimentos estratégicos de peças neste jogo de xadrez que travam os dois técnicos.