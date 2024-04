O Inter pagou pela falta de precisão. As chances que criou, perdeu. Já o Athletico-PR, com Cannobio, colocou no ângulo e decretou a primeira derrota colorada no Brasileirão. Resultado que escondeu uma atuação firme, com equilíbrio e alguns momentos de imposição sobre o Furacão em seu gramado sintético. Porém, se isso acaba não se cristalizando em gols, o amargor da perda vem e dita o roteiro da partida.