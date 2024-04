A Premier League acordou para o abismo que só aumenta entre clubes movidos pelo dinheiro dos xeques de City e Newcastle e de bilionários como o novo dono do Chelsea dos demais. Na segunda-feira (29), votará um fair play financeiro baseado em um cálculo que tem como ponto de referência o clube com menor arrecadação entre os 20 da primeira divisão. Inicialmente, o limite para gastos com salários, contratações e comissões de empresários seria de 4,5 vezes o que tal equipe arrecadou com transmissões e acordos individuais. Para avançar na votação, o número passou para cinco.