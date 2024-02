Há algum tempo, a coluna chama a atenção para a mudança no mapa do futebol brasileiro. A consolidação de clubes como o Fortaleza na Série A e a chegada do Cuiabá, em 2021, colocando na elite o Mato Grosso, depois de 35 anos, são os maiores expoentes. O Athlético-PR entrou de forma definitiva no pelotão de elite.