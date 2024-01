A Seleção Brasileira Feminina terá sua primeira convocação da temporada de 2024 nesta quinta-feira (1°). O grupo de atletas irá representar o Brasil na disputa da Copa Ouro, neste mês de fevereiro. Na pré-lista enviada à Concacaf, quatro atletas do Inter foram inscritas: a goleira May, as laterais Tamara Bolt e Katrine e atacante Priscila.