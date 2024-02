O diagnóstico foi o pior possível, embora as imagens já dessem tintas de que a lesão sofrida por Soteldo não era simples. A ressonância magnética constatou estiramento muscular de grau 3. O que significa, por baixo, 60 dias de fora. Soteldo não está fora apenas do Gre-Nal do dia 25. Será desfalque do resto da fase classificatória do Gauchão, quartas e semifinal.