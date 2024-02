O segundo dia de julgamento de Daniel Alves começará às 15h em Barcelona (11h de Brasília), com os primeiros depoimentos das testemunhas arroladas pela sua defesa. Está previsto que seja ouvida a esposa do jogador, Joana Sanz, além de Bruno, o amigo que estava com ele na boate Sutton na noite em que teria cometido o ato de violência sexual contra a jovem de 22 anos. Outros amigos de Daniel também serão ouvidos.