Acabou o "Julgamento do Ano". Nesta quarta-feira (7), depois de quase sete horas de sessão, foi encerrado o júri que decidirá se Daniel Alves é culpado ou inocente da acusação de estupro a uma jovem em Barcelona. Foram três dias de depoimentos e a reconstrução de tudo que se passou no lavabo do camarote seis da boate Sutton na madrugada de 31 de dezembro de 2022. A última noite daquele ano também foi a última daquelas vidas que levavam uma jovem de 22 anos e um ídolo do Barcelona e da Seleção de 39. Quando o sol raiou na manhã seguinte, nada mais era como antes.