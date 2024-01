Ivan, 26 anos, é o novo goleiro do Inter. Foi comprado ao Corinthians, por um valor não divulgado, mais 20% dos direitos de Carlos Miguel. Trata-se de uma boa sacada no mercado. Ivan tem trajetória na Seleção Olímpica, convocação para a Seleção Principal no ciclo para a Copa de 2022 e um começo de carreira promissor na Ponte Preta. Porém, o passo seguinte em sua carreira o colocou praticamente no ostracismo. Ele fez apenas 10 jogos nos últimos dois anos. Foram três pelo Corinthians, onde foi reserva de Cássio, quatro pelo Zenit e três pelo Vasco.