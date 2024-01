O Corinthians, em estado normal, tem temperatura lá no alto e pressão sempre máxima. Imagina com o começo de temporada em que tem uma nova gestão na qual o presidente concede entrevistas se contradizendo, o capitão e histórico goleiro reclama da falta de reforços e ainda há uma derrota para o Ituano na segunda rodada. Acrescente-se a isso mais saídas do que chegadas.