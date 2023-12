Luis Suárez atuará ao lado de Messi e com um estádio lotado em todos os jogos em casa. Nesta quinta-feira (30), o Inter Miami anunciou a venda de todos os pacotes para a temporada. A chegada de Messi fez o interesse pelas partidas do clube competir com as principais modalidades esportivas, como a NFL e a NBA. Mesmo com o preço do pacote para a temporada tendo quase dobrado. O mais barato saltou de US$ 485 para US$ 884.