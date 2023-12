A Kelly Matos é uma pessoa dentro de um coração. Incrível a capacidade que ela tem de fazer o bem, de entender um momento e fazer dele algo grande para o outro. Empatia é isso. A Kelly tem o dom da empatia em todos os níveis. Nesta segunda-feira (11), ela encontrou a minha mulher e os meus dois filhos ali no prédio da RBS. Haviam ido lá porque, neste começo de semana, a RBS entregou os kits de final de ano e abriu as portas para as famílias dos funcionários. Tinha até um Papai Noel para abraçar a criançada. A RBS, como empresa familiar, sabe como poucas reforçar laços de afeto.