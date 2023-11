A importância de Suárez para o Grêmio é evidente nos números. Sozinhos, eles já mostram o quanto o uruguaio representa para essa campanha de G-4 e uma ponta de esperança de quem sabe buscar o Botafogo. A coluna revisitou os 11 gols do centroavante no Brasileirão para calcular o quanto eles reverteram em pontos. O número, aqui, vem acompanhado de contexto. O que faz chegar à soma de 23 pontos obtidos pelo Grêmio com gols de Suárez.