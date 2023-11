Madri ainda parece sem acreditar que Carlo Ancelotti cruze o oceano para assumir a Seleção. Enquanto o assunto fervilha nestes dias de Seleção aí no Brasil, por aqui segue frio como os dias de outono na capital espanhola. Há poucas menções e uma aposta alta de que o técnico seguirá no Real. Apoiam-se no gigantismo do clube, na relação de estrita confiança dele com o presidente Florentino Pérez.