O Brasileirão está para quem chegar e levar. As crises existencial e técnica do Botafogo abriram a competição em suas últimas quatro semanas. Serão seis matas para definir o campeão. O Grêmio conquistou, com seus méritos e os gols de Suárez, o direito a sonhar. O Brasileirão de pontos corridos, uma dificuldade do futebol gaúcho, ganhou a feição da qual o clube mais gosta. O tricolor gaúcho sabe jogar por empreitada. Há uma cultura na Arena, vinda dos tempos de Olímpico, nesse tipo de jogo em que se mata ou morre.