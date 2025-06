Delegação ucraniana chega aos Estados Unidos para negociações de defesa e economia

Uma delegação de alto escalão ucraniana chegou nesta terça-feira (3) a Washington para discutir o apoio à defesa do país e temas econômicos, em particular o reforço das sanções contra a Rússia, anunciou a presidência ucraniana.

"Nosso programa é bastante completo. Planejamos falar sobre o apoio de defesa e a situação no campo de batalha, assim como sobre o fortalecimento das sanções contra a Rússia", informou no Telegram o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak.