O restante do ano do Inter dependerá de uma janela mágica em julho

Há, neste momento no Beira-Rio, tentativa para a permanência de Vitão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O sorteio da Libertadores colocou no caminho o pior dos adversários nas oitavas, o Flamengo. O sorteio da Copa do Brasil foi um pouco menos espinhoso, mas esse Fluminense é o mesmo que passeou em campo em boa parte do jogo de domingo (1°).

Serão confrontos duros, mas o maior adversário do Inter até julho será ele mesmo. Ou melhor, suas limitações financeiras. A segunda-feira (2) dos sorteios sem sorrisos trouxe ainda a notícia da lesão de Fernando, cuja temporada pode ter se encerrado no domingo (1º).

O exame apontou lesão no ligamento cruzado posterior. O protocolo dispensa cirurgia, mas recomenda tratamento convencional e reforço pesado na musculatura para proteger a articulação. Fernando levará, no mínimo quatro meses. Como Bernabei também terá longa parada, de mais de três meses, o Inter precisará buscar reposições para eles na janela.

As pretensões do clube na temporada passam muito por esse movimento de mercado. Neste momento, os sustitutos seriam Ramon e Ronaldo, dois nomes muito abaixo dos titulares. O desafio do clube será encontrar receita para esses investimentos em um cenário no qual já se preparava para vendas na janela, como meio de equilibrar as contas e buscar algum fôlego financeiro.

Há neste momento no Beira-Rio uma tentativa na permanência de Vitão. Os agentes e o próprio jogador alinharam com o clube, no ano passado, que este verão europeu seria o seu momento de arrumar as malas. O zagueiro esteve com um pé no Betis há um ano, mas o negócio naufragou no último instante. Desde lá, ficou alinhavado que, aos 25 anos, esta teria de ser a janela de Vitão.

Ou seja, a lista de reposições do Inter só aumentar. A ginástica, nesse cenário, será elevar a régua do time e manter as contas, já bem altas, sem risco de colapsar.