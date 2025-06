O alerta que o Inter precisa entender na pausa para a data Fifa

Desta vez, contudo, ele demorou a reagir. Só deu as caras a partir dos 13 minutos do segundo tempo , quando Roger colocou Tabata e Prado cortando para o meio e deixou os corredores para os laterais. Em determinado momento, Alan Patrick recuou e virou volante.

Calendário

Talvez a resposta esteja no quanto esse Inter sente a série de jogos e, por instinto, acelera quando é preciso. Há um time com algumas peças de reposição, e parece estar aqui a resposta.

O centro técnico deste Inter está no meio, com um trio que tem acima de 35 anos. São eles que ditam o quanto este Inter vai para cima ou para baixo . E este time sente muito quando esses três estão abaixo. Acrescente-se a isso a ausência de um Bernabei, que dá força ofensiva à equipe e, o mais preocupante, só voltará em setembro.

O domingo com cara de inverno gaúcho deu para o Inter um alerta que precisa ser bem entendido nesta parada. As três primeiras missões do semestre foram alcançadas, mas a quarta, uma colocação confortável no Brasileirão, mostra que é necessário equipar bem mais o grupo para o que virá a partir de julho.