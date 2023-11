O enredo Carlo Ancelotti ganhou um novo capítulo no sábado (25), aqui na Espanha, que colocou mais névoa sobre a definição do novo técnico da Seleção. Ancelotti, em pergunta feita pela grande amiga Tati Mantovani, correspondente da TNT em Madri, se disse orgulhoso de estar relacionado com a Seleção Brasileira. Em seguida, porém, ao ser perguntado se esperaria uma oferta de renovação do Real Madrid, foi sucinto, mas o suficiente para deixar clara a sua posição: "Claro que sim".