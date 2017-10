A palestra será conduzida pela russa Elena Jaeger, radicada aqui em Porto Alegre há quase duas décadas e presidente do Instituto. Além dela, estará o representante oficial da Copa de 2018 no Brasil, Raphael Carvalho. Conhecia a Elena em maio. Eu e o Eduardo Gabardo a entrevistamos para o programa No Mundo da Copa. Entrevistamos, não. Na verdade, ganhamos uma aula sobre a Rússia, uma país de cultura e história riquíssimas, mas ainda pouco familiar para nós. Elena comanda o Instituto, onde ensina o idioma e as tradições do seu país. Também organiza anualmente visitas à Rússia, nas quais atua como guia.