A Fifa divulgou, nesta segunda-feira, o ranking de seleções mais esperado para o trajeto rumo à Copa do Mundo 2018 . Na lista, em que o Brasil aparece na segunda colocação depois da última rodada das Eliminatórias , os cabeças de chave para o Mundial foram definidos. A Alemanha segue como líder.

Além da Rússia, país a sediar a Copa, os os cabeças de chave serão Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França - os sete primeiros colocados do atual ranking. A Espanha, oitava colocada e campeã do mundo em 2010, ficou de fora do top 7.