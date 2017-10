Se o Grêmio mantiver o nível de atuação que teve em Guayaquil, digo sem qualquer receio: o tri está logo ali na esquina. Sobrou futebol no 3 a 0 contra o Barcelona . Poderia ter sido quatro ou cinco e ainda assim não seria estranho. O time, com a volta de Luan, se aproximou daquele de julho e agosto, quando mostrou um futebol que aliava competitividade e técnica numa mistura perfeita.

O Barcelona, é verdade, colaborou. Não teve nenhum traço daquele time veloz, agudo e enérgico que deixou pelo caminho o Palmeiras e o Santos. Sentiu as ausências de Gabriel Marques, de Jonathan Alvez e de Marcos Caicedo, que entrou no segundo tempo e fez as melhores jogadas dos equatorianos.