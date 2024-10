Reaberto em Porto Alegre na última semana, o City Hotel já foi o mais moderno e requintado do Rio Grande do Sul. O hotel foi inaugurado em 12 de abril de 1950, meses antes da Copa do Mundo de futebol no Brasil. Erguido na esquina das ruas Uruguai e José Montaury, ficou colado ao Edifício União, em frente à prefeitura e perto da estação de trem e do porto.