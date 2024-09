Fechado na pandemia e alagado na enchente, o tradicional City Hotel, no Centro Histórico de Porto Alegre, será reaberto pela rede Fast 10, que assinou contrato de 15 anos com os donos do imóvel. À coluna, o diretor Marciano Schussler disse que já foram investidos R$ 1,8 milhão em reformas e na compra de móveis. A inauguração será em 1º de outubro, mas ainda com metade dos 144 apartamentos.