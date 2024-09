Tu morarias no centro de Porto Alegre?

Nas tantas oportunidades que tive para questionar os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, inclusive no debate de hoje na Rádio Gaúcha, o futuro do Centro foi o que mais apareceu nas perguntas. A região já vinha minguando, esvaziou-se na pandemia e foi castigada pela enchente. As obras para revitalizá-lo estão demorando bem mais do que o previsto. Um varejista com dezenas de lojas desabafou: "Para mim, o futuro do Centro é um ponto de interrogação."