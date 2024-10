Os corajosos pilotos passavam em alta velocidade nas acentuadas curvas no entorno do Parque da Redenção, em Porto Alegre. Na década de 1950, as corridas de carros atraíam multidões no circuito. Em dias de provas, aos domingos, ficavam fechadas ruas e avenidas, como José Bonifácio, Osvaldo Aranha e João Pessoa.