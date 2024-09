Depois da Revolta dos Malês em Salvador, em 1835, o temor de insurreição de escravizados aumentou em outras regiões do Brasil. O Rio Grande do Sul estava na rota interna do tráfico de escravos africanos, que desembarcavam nos portos do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. No início do século 19, as charqueadas na região de Pelotas demandavam muita mão de obra.