Por gerações, porto-alegrenses especulam sobre a história de túneis secretos no Centro Histórico da cidade. As várias versões citam que as estruturas construídas no passado permitiriam a fuga de governantes. O que é mito ou verdade? Com informações e análises de pesquisadores, a equipe do Palácio Piratini produziu o documentário O Segredo dos Túneis de Porto Alegre.