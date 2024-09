O Estádio Olímpico Monumental, que agoniza em ruínas, completa 70 anos. Inaugurado em 1954, foi palco das grandes conquistas do Grêmio. O tricolor deixou, depois de meio século, o acanhado Fortim da Baixada, no bairro Moinhos de Vento. Se os torcedores de hoje acompanham a novela para o novo destino da área, os gremistas do passado viveram anos de expectativa até a construção.